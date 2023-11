'Pe' Trattore', natura ma ora progetti per crescita economica

Valorizzare la cultura e l'ambiente del comprensorio del Taburno-Camposauro, nel Sannio, ma puntare anche a dare un contributo allo sviluppo economico in chiave produttiva e sostenibile della Valle Vitulanese con proposte concrete e il coinvolgimento pieno di cittadini e amministrazioni locali. Sono questi gli obiettivi principali dell'associazione 'Pe' Trattore', presieduta da Giampasquale Botte, che, dopo i primi eventi promossi nelle settimane scorse per attrarre turisti e visitatori campani ma anche di fuori regione e ancora in itinere come 'Millefoglie' (passeggiate nella natura alla scoperta delle 'perle' dell'area e menu con prodotti tipici locali), ora punta decisamente su progetti in grado di offrire una risposta in termini di 'scossa' produttiva.

"Coniugare cultura popolare ed economia è il nostro scopo - spiega Botte - siamo partiti mesi fa dando il contributo per la riscoperta della Festa dell'Annunziata, al Convento di Sant'Antonio, fulcro di tutta la Valle Vitulanese, con un comitato ad hoc, in progress, guidato da Mario Buono, e che nella prossima edizione pensa alla ripresa di una tradizione legata alla 'Cupeta dell'Annunziata', ma ora stiamo lavorando per aiutare le istituzioni e gli operatori a valorizzare al massimo le risorse del territorio". Sede nello Chalet Natura a Camposauro, finora 8 soci, uno Statuto in aggiornamento per ampliare il raggio d'azione, 'Pe' Trattore' (un nome che richiama i percorsi naturalistici e turistici da scoprire in queste terre) mira a ricreare uno 'spirito identitario' nei 6 Comuni della Valle (oltre a Vitulano, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Tocco Caudio) "attraverso meccanismi di aggregazione che vanno dal recupero dei tornei sportivi in comune alla valorizzazione strutturale di esperienze tradizionali locali come la Festa del Grano a Foglianise, la Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese, il settore del Marmo" spiegano all'associazione.



