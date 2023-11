Movida violenta tra Napoli e provincia, tre giovani feriti

Indagini dei carabinieri sono in corso per fare luce sul ferimento di due cugini, di 15 e 17 anni, avvenuto la scorsa notte a Casoria, davanti a un bar della strada statale Sannitica.

I due sarebbero stati colpiti - forse con il coltello - da un altro giovane, per motivi che al momento non sono ancora chiari.

I militari della stazione di Casoria sono intervenuti nell'ospedale di Frattamaggiore dove il 15enne, di Afragola, è stato medicato e giudicato guaribile in 14 giorni. Quindici giorni di prognosi per il cugino, invece, medicato nella clinica Villa dei Fiori.

Un altro episodio analogo e non collegato al precedente si è registrato a Napoli, precisamente a Port'Alba, nei pressi di piazza Dante, dove un 18enne è stato ferito alla gamba destra con un'arma da taglio: nel pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini è intervenuta una pattuglia mobile di zona dei carabinieri. A ferire il 18enne sarebbe stato un gruppo di ragazzi. Per la vittima 10 giorni di prognosi.



