Mattarella alla Federico II, case per i fuori sede

"Un ringraziamento alla ministro Bernini per il suo intervento" e "in particolare" per aver messo a "conoscenza di quanto realizzato e quanto in corso di attuazione per gli alloggi per gli studenti fuori sede. Una questione di primaria importanza ma anche antica". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'università degli studi Federico II.

"Anche su questo tema come sempre abbiamo molto da apprendere dal passato", ha aggiunto, citando una testimonianza secondo cui la Federico II "disponeva di alloggi calmierati per gli studenti", "strumenti di maggiore efficacia".

Prima dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Federico II di Napoli, il capo dello Stato ha presenziato allo svelamento di Lictera temporales di Asad Ventrella, un'opera in acciaio inox. Nell'Aula Magna storica, all'ingresso del presidente Mattarella, l'Inno Nazionale è stato cantato da Andrea Bocelli e l'Inno alla Gioia, l'inno europeo, eseguito da cinque musicisti della Nuova Orchestra Scarlatti.

All'inaugurazione dell'anno accademico sono intervenuti, tra gli altri, il ministro dell'Universita', Annamaria Bernini, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Mattarella, le università hanno costruito l'ispirazione europea

"E' importante ricordare" come "le prime università, da Napoli a Bologna, da Padova a Parigi, abbiano costruito l'ispirazione europea, definito quel sistema di valori e cultura che sono alla base della coscienza europea". Lo ha detto il Presidente della repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2023/2024 dell'Università degli Studi Federico II di Napoli.

Mattarella, Europa è rispetto e promessa di pace

"L'Europa non è uno spazio geografico soltanto, e non solo un ambito di auspicabile collaborazione fra gli Stati. E' di più, è cultura comune, valori, campi di consonanza ideale, di principi di libertà, diritto, di rispetto di ogni singola persona. E' quello che ha consentito lo straordinario fenomeno di integrazione, di promessa di pace. In questa stagione, in cui le guerre riprendono a insanguinare" l'Europa e non solo "ricordare questi valori è particolarmente importante". Lo ha detto il Presidente della repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno accademico 2023/2024 dell'Università Federico II di Napoli.

Mattarella, paura distrugge, solo cultura costruisce

"La paura non costruisce ma distrugge, soltanto la cultura costruisce". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'università degli studi Federico II.

