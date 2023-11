Manfredi, l'Università Federico II è la casa della città

"Questa è la giornata di tutti i federiciani, di chi ha studiato in questa Università, di chi ci ha insegnato, di chi ha fatto ricerca. Questa è casa nostra e devo dire che è anche la casa della città e per questo motivo, credo che tutti siamo coinvolti ed emozionati e felici per questo giorno importante e la presenza del Presidente Mattarella suggella questo giorno importante per Napoli e per la Federico II". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, all'università Federico II dove oggi alla presenza del capo dello Stato si è inaugurato l'anno accademico e si dà ufficialmente avvio ai festeggiamenti per gli 800 anni dell'Ateneo.

Il sindaco ha sottolineato che l'università per la città "può fare molto: può aiutare a trasformare le periferie, come sta facendo, può formare i tanti giovani che qui studiano e può attrarre i tanti ragazzi che possono venire da tutte le parti del mondo". Poi, un passaggio sulla presenza del Capo dello Stato a Scampia che per Manfredi "ha un valore molto simbolico".

"La presenza di Mattarella per noi è il riconoscimento di un percorso che stiamo facendo e che deve essere ancora completato con il grande progetto Re Start Scampia ma ci incoraggia perché aprire l'Università a Scampia è stato in atto di grande impegno e coraggio ed è il riconoscimento del lavoro realizzato", ha sottolineato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA