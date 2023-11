Fumogeno su campo del Portici, nessun ferito

Sul campo di calcio 'San Ciro' a Portici (Napoli) ieri, in occasione della partita di calcio di Serie D Portici - Gioiese terminata 1 - 0 per i padroni di casa, è stato lanciato sul campo di gioco un fumogeno con un oggetto contundente senza provocare feriti. A condannare l'accaduto, la società sportiva del Portici che in un post sulla pagina facebook fa sapere che "è disponibile a collaborare con le autorità per individuare i teppisti, autori del gesto violento e criminoso, augurandosi che vengano adottati provvedimenti esemplari nei confronti degli esecutori" si legge "L' ufficio legale della società è già al lavoro per denunciare il gravissimo episodio alla Procura della Repubblica di Napoli, costituendosi parte civile nei confronti degli esecutori materiali del suddetto atto violento".



