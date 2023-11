Festival del Cinema e dei diritti umani dedicato ai bambini

Da Kiev a Gaza passando per Cutro e per la periferia di Napoli: 'Dirittiminori - I bambini alla guerra' è il tema scelto per la quindicedima edizione del Festival del Cinema e dei Diritti Umani dal 14 novembre declinato in due settimane di incontri internazionali e approfondimenti. Si parlerà anche di bambini 'colpevoli' di trovarsi nel mezzo del conflitto Stato-Camorra o di essere figli degli oppositori del regime militare argentino degli anni Settanta, i desaparecidos.

Il Festival è organizzato dall'Ass. Cinema e Diritti con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania. Alle proiezioni del concorso, ospitate nell'Aula delle Mura Greche dell'Università Orientale, si affiancherà una serie di Eventi nello Spazio Comunale Piazza Forcella. L'anteprima (ore 16.30 presso l'aula T1 dell'Orientale ) rilancerà la petizione rivolta all'Onu con la richiesta di concessione della bandiera delle Nazioni Unite per le navi umanitarie. L' inaugurazione si terrà il 15 novembre alle 18:00 nello Spazio Comunale Piazza Forcella e sarà dedicata alle vittime di Cutro con Amnesty e la proiezione del film 'Male Nostrum' di Fabio Masi. Il giorno seguente spazio all'Ucraina con a Raffaella Cosentino e l'attivista Olha Yerokhina .Nelle giornate successivi scuole al Mann ed appuntamenti con, tra gli altri, Isaia Sales, Gianluca Guida, Maurizio Braucci. Il 23 novembre (ore 18:00) "I bambini di Gaza", con letture di Enzo Salomone.

Il 25 novembre cerimonia di chiusura con i giurati esperti (Julio Santucho, Gilberto Mastromatteo, Francesco Cibati, Gianni Tognoni, ) e concerto del musicista Massimo Ferrante. La mostra fotografica Wars, prodotta da Montura e dall'Atlante dei Conflitti e delle Guerre, sarà visitabile dalle ore 8.00 alle 20.00 di tutti i giorni feriali. Trentasette i film candidati scelti tra gli oltre 200 provenienti da 55 Paesi e ispirati dalle lotte di popoli, minoranze ed individui per la tutela dei Diritti Universali, saranno proiettati gratuitamente in presenza tutte le sere dal 15 al 24 novembre, dalle ore 19 alle 23.

Novità di questa edizione è l'istituzione di un premio intitolato alla memoria di Mario Paciolla, giovane cooperante partenopeo.



