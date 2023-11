"Esemplare Fatima, volontà di cultura supera tutto"

"Studiare per inserirsi in un paese diverso con una lingua diversa dimostra la volontà di cultura" che "supera ogni difficoltà" Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando di Fatima studentessa della Federico II, che ha preso la parola in rappresentanza della comunità studentesca internazionale durante la cerimonia con cui si dà avvio all'anno accademico e ai festeggiamenti per gli 800 anni dalla fondazione dell'Ateneo federiciano.

Mattarella ne ha parlato come "un'esemplare testimonianza".

Nel suo intervento, Fatima ha detto: "Sono scappata dal regime talebano che aveva distrutto i miei sogni. Sono due anni che sono in Italia e a Napoli. Nel 2022 sono entrata nella Scuola di Medicina della Federico II che è diventata il luogo in cui i miei sogni possono rinascere". "Essere rifugiati non è facile - ha aggiunto - confrontarsi con una nuova cultura e una nuova lingua, ma sono stata in grado di iniziare una nuova vita con l'aiuto delle persone gentili che ho conosciuto e qui posso pensare ai miei sogni".



