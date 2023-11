Brucellosi: allevatori gettano latte, "governo intervenga"

Latte di bufala buttato in allevamenti del Casertano. Così gli allevatori, in solidarietà con i colleghi in sciopero della fame da quasi un mese, protestano in brevi clip, senza mostrare il volto o parlare, contro il governo, cui viene chiesto di intervenire con urgenza, "come promesso" ricordano, per commissariare la Regione Campania sulla questione dell'eradicazione di diffuse patologie che colpiscono i capi bovini, come brucellosi e tbc.

Il governo viene dunque sollecitato ad occuparsi direttamente della questione, disapplicando i piani regionali ritenuti troppo sbilanciati verso gli abbattimenti dei capi risultati positivi alle prime analisi - oltre 150 mila le bufale abbattute, quasi tutte nel Casertano, negli ultimi dieci anni, ma di queste solo poco più dell'1% è risultata realmente malata di brucellosi o tbc in seguito ad analisi post mortem - e applicando invece la normativa europea, che prevede l'abbattimento degli animali solo quando risultino realmente affetti dalla patologia, ovvero dopo le contro-analisi.

La protesta, partita quasi due anni fa nel Casertano, si è poi allargata negli ultimi mesi alle altre regioni meridionali, i cui allevatori - specie quelli siciliani delle province di Messina ed Enna - sono alle prese con problemi quasi analoghi.

Nel maggio scorso un Tavolo presso il Ministero della Salute aveva condiviso la proposta di istituire un Commissario Nazionale, ma da allora nulla è successo. E da inizio ottobre alcuni allevatori campani e siciliani sono entrati in sciopero della fame; a Casal di Principe Pasquale D'Agostino non mangia da 27 giorni, e da qualche giorno si è unito a lui anche Adriano Noviello, tra i leader degli allevatori. A Nicosia (Enna) in sciopero della fame c'è l'allevatore Mario Rizzo. E oggi arrivano anche i brevi video in cui gli allevatori casertani gettano il latte di bufala. "Governo, dove sei? - si legge su uno dei piccoli manifesti". E ancora: "preferiamo buttare il latte frutto dei nostri sacrifici che vivere senza diritti! Commissariamento Subito", o "Governo hai fatto promesse. Gli impegni si rispettano".



