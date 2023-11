Sequestro di hashish nel carcere casertano di Carinola

Circa 350 grammi di droga, tra hascish e altra sostanza stupefacente, sono stati sequestrati dalla Polizia Penitenziaria nella zona dei passeggi del carcere casertano di Carinola. "Continuano i ritrovamenti di droga all'interno degli istituti di pena con stratagemmi sempre più raffinati", commentano Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, presidente e segretario regionale dell'Uspp per i quali "bisogna dotare la polizia penitenziaria di strumenti tecnologicamente avanzati per combattere la diffusione di droga e cellulari all'interno delle carceri. Siamo obbligati ancora una volta a ricordare che per un errata pianta organica nell'istituto di Carinola mancano 70 agenti. Ciononostante questo si riesce comunque a mantenere l'ordine e la sicurezza interna", concludono i due sindacalisti.



