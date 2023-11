Movida tra i 'baretti' di Chiaia, controlli dei Carabinieri

Sabato sera di movida tra i "baretti" di Chiaia, luogo affollato da giovani e turisti a Napoli. I carabinieri della compagnia Centro hanno presidiato tutte le strade del quartiere, verificando anche il rispetto del codice della strada.

6 i parcheggiatori abusivi denunciati, tutti già noti alle forze dell'ordine e tutti già sanzionati in passato per lo stesso motivo. Denunciato anche un 30enne napoletano perché sorpreso in moto nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida.

Negli ultimi 24 mesi era già successo. Un 15enne, invece, è stato controllato in sella ad uno scooter con targa alterata. E' stato denunciato.

31 le contravvenzioni al codice della strada notificate, 10 di queste per guida senza casco. Altrettante le due ruote sequestrate. Inoltre 3 giovani portavano in tasca piccole dosi di hashish. Sono stati segnalati alla Prefettura.



