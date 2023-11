Fischi del Maradona per il Napoli al termine del match

Fischi dai tifosi allo stadio Maradona al momento della conclusione del match, tra Napoli ed Empoli, poi qualche applauso di incoraggiamento alla squadra che andava sotto le curve a scusarsi. Un modo doppio del Maradona per esprimere vicinanza alla squadra battuta dall'Empoli, ma anche di delusione per il nuovo Napoli di Rudi Garcia. Silenzio stampa deciso dal club per il tecnico e gli azzurri.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha visto la partita insieme a Fabio Cannavaro e suo fratello Paolo. Al termine della partita è subito uscito dalla tribuna d'onore.



