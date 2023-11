Stalker del sindaco finisce di nuovo in carcere

Finisce di nuovo nei guai il 49enne di Pietradefusi, in provincia di Avellino, già indagato per minacce e atti persecutori nei confronti del sindaco del piccolo centro della media Valle del Calore, Nino Musto perchè pretendeva un sussidio economico dal primo cittadino.

L'uomo, dopo alcune settimane trascorse agli arresti domiciliari, era sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal sindaco. Nella serata di ieri i carabinieri lo hanno fermato a pochi metri dalla sede del municipio e trovato in possesso di un coltello. Su richiesta della Procura, il Tribunale di Benevento ha disposto il suo trasferimento in carcere.



