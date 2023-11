Salerno Pulita, sette nuove spazzatrici e una lavastrade

Salerno Pulita rinnova il proprio parco automezzi: prese in leasing sette nuove spazzatrici, con una portata di cinque metri cubi, e una lavastrade. Le sette spazzatrici andranno a sostituire le sei fino ad ora utilizzate, il cui contratto di noleggio era in scadenza.

Salerno Pulita, considerando anche i costi della manutenzione per i primi sei mesi, ha effettuato un investi-mento di un milione e 800 mila euro, che per il 45% sarà recuperato con i crediti di imposta Sud e 4.0 per l'innovazione tecnologica. Le sette spazzatrici e la lavastrade, infatti, saranno collegate costantemente con la sede di via Tiberio Claudio Felice, da cui saranno monitorati parametri operativi e varie funzioni anche ai fini della manutenzione.

"Queste nuove macchine, tutte di ultima generazione - ha commentato il sindaco Vincenzo Napoli - sono di gran lunga più performanti, hanno bocchette più grandi e una maggiore capacità di aspirazione, pure delle polveri sottili. Questo comporterà una pulizia ancora più capillare e controllata sul territorio cittadino. Sono certo che otterremo ottimi risultati, che si aggiungeranno a quelli già raggiunti da una virtuosa e cor-retta raccolta differenziata. Il lavoro svolto da Salerno Pulita è prezioso e fondamentale per il decoro della nostra città" "Dopo aver consolidato il miglioramento della raccolta differenziata, ormai stabilmente sopra il 74%, con questo investimento - ha spiegato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita - potenziamo le capacità operative dello spazzamento. Quattro delle nuove spazzatrici, poi, hanno un serbatoio di ac-qua di 1.600 litri e, dunque, potranno essere utilizzate anche per lavare le strade oltre che spazzarle.

Inol-tre, alla fine del leasing i nuovi automezzi saranno riscattati e diventeranno di proprietà contribuendo ad incrementare la patrimonializzazione della società".

Le sette nuove spazzatrici andranno ad affiancarsi alle altre elettriche di piccole dimensioni (di cui quattro da marciapiede scoperte e una stradale coperta), sempre di proprietà, utilizzate nei vicoli del centro storico, in piazza della Libertà e nei giardini del lungomare Trieste.



