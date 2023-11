Rapina giovane donna e la trascina a terra, arrestato

Ha strappato dalle mani di una giovane donna il telefono cellulare. E quando la vittima ha provato a resistere non ha esitato a farla cadere a terra, trascinandola anche per alcuni metri, dove qualche minuto dopo è stata trovata nei pressi di piazza Garibaldi, a Napoli, da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia Stella impegnati in un servizio 'a largo raggio'. I militari, dopo aver soccorso la vittima - una ragazza di 22 anni - si sono messi alla ricerca del rapinatore.

In via Malvasi i militari hanno notato un uomo in sella ad uno scooter e lo hanno bloccato. Si tratta del 39enne napoletano Gennaro Giliberti. Tra le mani aveva ancora il telefono cellulare appena rapinato. Ora è in carcere e deve rispondere di rapina e lesioni personali. La vittima è stata visitata dai medici del 118 e ne avrà per 21 giorni, per lei lesioni alla mano e al fianco destro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA