Ia aiuta i medici a valutare se operare il tumore al pancreas

L'intelligenza artificiale può interpretare le immagini TAC del pancreas, vedendo un tumore duttale che il Radiologo può non riuscire a diagnosticare perché troppo piccolo. È questo il principio guida del progetto di sperimentazione in corso all'Ospedale Cardarelli di Napoli, sviluppato insieme al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Il carcinoma duttale del pancreas ad oggi in Italia registra circa 14.300 nuove diagnosi e presenta un'aspettativa di vita estremamente esigua, se confrontata con altre patologie oncologiche.

L'esame TAC consente una diagnosi accurata del carcinoma duttale del pancreas ed è la metodica diagnostica indicata nel sospetto clinico di questa patologia.

Con l'obiettivo di migliorare la performance della metodica in questo ambito, ai fini della individuazione precoce del cancro pancreatico, i Radiologi del Cardarelli hanno elaborato un algoritmo di lettura delle immagini TAC, sottoponendo un gran numero di esami TAC del pancreas all'intelligenza artificiale.

Il risultato è in corso di valutazione da parte degli Ingegneri e dell'Equipe Radiologica, ma i primi dati appaiono estremamente promettenti. Dice Luigia Romano, Direttore dell'UOC Radiologia Generale e di Pronto Soccorso del Cardarelli: "La grandissima esperienza diagnostica della nostra Unità Operativa ha fatto nascere la partnership con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione dell'Università Federico II, con l'obiettivo di migliorare la nostra capacità di fornire risposte ai cittadini. I primi riscontri ci sembrano estremamente interessanti e promettenti". Il progetto è stato presentato nel corso del Convegno per i 25 anni della Federazione Italiana Aziende Sanitarie ed Ospedaliere (FIASO) a Roma.

"Ringrazio tutti coloro che al Cardarelli portano avanti il proprio lavoro trovando soluzioni innovative utili a migliorare la qualità dell'assistenza. Le competenze e le capacità dei nostri professionisti - dice Antonio d'Amore, Direttore Generale dell'AORN Cardarelli e Vice Presidente FIASO: sono tali da essere di esempio per altre realtà ospedaliere".



