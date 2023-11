Galleria Umberto I, ok a progetto restauro pavimentazione

Su proposta del Sindaco Gaetano Manfredi e dell'Assessore al Patrimonio Pier Paolo Baretta la Giunta comunale di Napoli ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento dei lavori di restauro e sistemazione della pavimentazione in marmo e dei lucernari in ferro e vetro della Galleria Umberto I. I lavori sono finanziati, nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli, per un importo complessivo di circa 1.600.000 euro.

"Come previsto dall'accordo inter-istituzionale, parte la sistemazione della Galleria Umberto I - spiega il sindaco Manfredi - e abbiamo fatto in modo di ridurre al minimo l'impatto sul suo utilizzo. L'intervento e le stesse modalità operative sono un segno di attenzione da parte dell'Amministrazione, attenta al decoro nonché a salvaguardare la funzione che la Galleria svolge. La prossima apertura di nuove attività imprenditoriali contribuirà a renderla sempre più viva e fruibile da parte dei cittadini e dei visitatori, in linea con l'impegno del Comune".

L'intervento di restauro della pavimentazione in marmo interesserà una superficie di 4.700 mq e prevede pulitura, consolidamento dei materiali lapidei, rimozione dei detriti e protezione finale per garantire la tenuta nel tempo del pavimento sottoposto a calpestio, così da rallentare il degrado dei mosaici.

Il recupero dei lucernari calpestabili in ferro e vetro collocati nella pavimentazione, prevede la rimozione dei vetri esistenti e il ripristino del sottograta, la pulitura chimica delle grate in ferro e dei supporti soggetti a corrosione e depositi, la posa di angolari in ferro e vetri calpestabili, il restauro dei mosaici perimetrali messi a coronamento dei cristalli dei lucernari.



