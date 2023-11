A Napoli una Pinacoteca d'Arte contemporanea

Un albergo Soul Art Hotel in piazza Salvo D'Acquisto, una Pinacoteca D'Arte Contemporanea. L'idea innovativa è del giovane imprenditore ed Art Director napoletano Manuel Corduas che ha trasformato gli enormi spazi di un importante palazzo storico della città, con il tocco di classe di apprezzati archistar internazionali di interni.

L'inaugurazione del So…Art Gallery si terrà il 17 novembre alle ore 20:00 e sarà caratterizzata da una mostra a firma "Enrico Manera l'enfant prodige", cioè la mascotte della cosidetta "Scuola Romana di Piazza del Popolo". Per intenderci, la scuola dei Pittori "Maledetti" Festa, Angeli, Schifano. Dell'artista saranno presentati 18 lavori di grandi dimensioni alcuni con inserti al neon, più una scultura e sarà un excursus del suo panorama creativo.

Per l'occasione il patron Manuel Corduas produrrà un catalogo dove, oltre al testo critico della Marinetti, ci saranno testi di Maurizio Sciaccaluga e Ruggero Marino, oltre ad accogliere gli ospiti con un mega party. Annunciata dagli organizzatori la presenza di ministri, rappresentanti delle istituzionali locali, ospiti internazionali, produttori cinematografici e televisivi oltre a volti dellla moda, del teatro e della tv.

Sede dell'evento, piazza Salvo D' Acquisto 32/sc. A I° piano.





