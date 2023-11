A Napoli blitz pro Palestina davanti Consolato Usa, tensione

Manifestazione pro Palestina della Rete Napoletana per la Palestina dinanzi alla sede del consolato americano a Napoli. Diverse decine gli attivisti che per protesta prima si sono raccolti attorno a un bandierone dello Stato Palestinese nei pressi della Rotonda Diaz, poi si sono stesi esanimi sul manto stradale di viale Gramsci - a pochi metri dalla rappresentanza consolare Usa - ricoperti da un telo bianco, in qualche caso macchiato di rosso a testimoniare idealmente il sangue versato nel conflitto in corso. E' intervenuta la polizia e non sono mancati momenti di tensione con manifestanti e agenti a stretto contatto e un'azione di respingimento messa in atto dai poliziotti dei reparti mobili. Il presidio si sarebbe dovuto tenere ieri alle 15 ma dalla Questura non era arrivato l'ok. Obiettivo della protesta "la rappresentanza consolare di Napoli degli Usa - spiegano gli attivisti - principale sostenitore politico e diretto sostenitore militare del massacro continuo e delle operazioni di pulizia etnica che l'esercito Israeliano sta mettendo in atto nella striscia di Gaza".



