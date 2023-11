Un 18enne ferito alle gambe a Napoli

Questa notte i carabinieri della stazione di Ponticelli sono intervenuti nel pronto soccorso di Villa Betania per un 18enne ferito. Secondo una ricostruzione ancora tutta da verificare, sconosciuti avrebbero esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro il giovane, colpendolo a entrambe le gambe.

Il fatto sarebbe avvenuto in via Luigi Franciosa, luogo dove i carabinieri hanno rinvenuto alcuni bossoli.

Il 18enne è ancora in osservazione, non in pericolo di vita.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice evento.





