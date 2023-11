Turismo, quattro comuni della Penisola sorrentina fanno rete

Hanno deciso di fare rete e lavorare assieme sul fronte del turismo: Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Meta e Massa Lubrense. Lo spirito è quello di confrontarsi costruttivamente sugli scenari turistici, rinsaldare i rapporti tra le Amministrazioni comunali e fare rete al meglio su progettualità ed iniziative condividendo in particolare un tema fondamentale quale quello della sostenibilità.

Sono questi gli obiettivi al centro dell'incontro ospitato presso la sala consiliare della casa comunale di Piano di Sorrento stamani. Al confronto hanno preso parte il vicesindaco di Piano di Sorrento (delegato al Turismo) Giovanni Iaccarino, il vicesindaco di Massa Lubrense con delega al Turismo Giovanna Staiano, il vicesindaco di Meta con delega al Turismo Pasquale Cacace e l'Assessore al Turismo del Comune di Sant'Agnello Marcello Aversa.

L'incontro rappresenta un ulteriore passo in avanti tra le Amministrazioni nell'ambito della programmazione turistica.

Il vicesindaco di Piano di Sorrento, Giovanni Iaccarino, ha dichiarato: "Si lavora sempre insieme per il grande obiettivo in ambito turistico che si pongono le nostre Amministrazioni, cioè quello di fare rete col territorio e per il territorio nell'interesse esclusivo della penisola sorrentina. Si tratta di una sfida ambiziosa e di valore a cui non possiamo assolutamente sottrarci. L'assessore al turismo di Vico Equense, benché assente potrebbe unirsi al progetto



