Sgambati (Uil), salario accessorio? è una bufala

Venerdì prossimo è in programma lo sciopero dei lavoratori del settore pubblico e quindi in particolare di scuola, trasporti, sanità e postali. In Campania sono previsti cinque presidi sotto le Prefetture nei capoluoghi.

"Siamo alle solite della propaganda pur di realizzare un consenso. Non ci sono - dice Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli - risorse sufficienti per i contratti pubblici e si pensa di conquistare i lavoratori pubblici e della sanità e della scuola con una proposta irricevibile sul salario accessorio come se di fronte ai pochi spiccioli appostati in Finanziaria ci possa essere anche lo spazio per un salario diversificato per territorio, sulla base del costo della vita. Non solo tra le Regioni ma anche all'interno delle stesse Regioni. Siamo al ridicolo. E' una bufala, sembrerebbe un peggioramento delle gabbie salariali e un motivo in più per scioperare venerdì, per dimostrare a questo Governo che non è in grado di ascoltare il Paese reale".



