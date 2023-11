Sciopero Italprefabbricati: sindacati, trattati peggio dei cani

E' riuscito, con l'astensione di tutti i 54 dipendenti, lo sciopero di otto ore proclamato per oggi allo stabilimento di Bellona (Caserta) della Rdb - Italprefabbricati dalle segreterie casertane dei lavoratori edili Fillea-Cgil, Feneal-Uil e Filca-Cisl; una mobilitazione decisa dopo la rottura delle relazioni tra sindacati e proprietà avvenuta a livello nazionale, e che ha coinvolto anche gli altri due stabilimenti di Casoli di Atri (Teramo) e Alseno (Piacenza).

I lavoratori, giunti stamani davanti ai cancelli del sito casertano, nonostante la pioggia torrenziale e il freddo, sono stati tenuti fuori, senza neanche poter stazionare nel parcheggio. Durissimi i sindacalisti casertani Irene Velotti (Fillea-Cgil), Alfonso Petrone (Filca-Cisl) e Andrea Mantiniello (Feneal-Uil), presenti con i dipendenti, che si dicono "sconvolti per il trattamento riservato dall'azienda; anche ad un cane si dà riparo sotto la pioggia, mentre i 54 addetti della Rdb - Italprefabbricati sono stati lasciati fuori al sito, e tutti abbiamo dovuto parcheggiare sulla strada con grande pericolo per il passaggio di camion e la scarsa visibilità dovuta alla pioggia. Non ci è stato consentito neanche l'accesso alla sala mensa, dove facciamo solitamente le assemblee; si tratta di un locale che dovrebbe essere sempre accessibile, anche quando si è in sciopero, e soprattutto visto il tempo di oggi. Dalla prossima settimana stiamo pensando di fare altri scioperi con assemblea permanente".

Peraltro al sito della Rdb - Italprefabbricati, fanno notare i sindacalisti, "il tetto del capannone è parzialmente scoperchiato. L'azienda deve provvedere per far lavorare i dipendenti in condizioni dignitose".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA