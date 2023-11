Conto alla rovescia per il Premio Festival Napoli Cultural Classic, serata dedicata alla Scrittura e al Teatro Indipendente e d'Autore 2023, in programma il 18 novembre ore 19 presso la Sala del Museo Storico Archeologico di Nola, organizzata dagli avvocati Carmine Ardolino e Katiuscia Verlingieri.

Nel corso dell'evento presentato dalla giornalista Ertilia Giordano e Antonio Russo, saranno premiati lavori letterari editi, a cura dello scrittore Raffaele Messina e, per gli inediti, i finalisti del 18° Premio letterario Napoli Cultural Classic, a cura della poetessa Assunta Spedicato.

La serata vede la partecipazione della casa editrice "Edizioni Giuseppe Laterza" e dello scrittore e traduttore internazionale Hafez Haidar. Per la parte letteraria interverranno gli autori Carlo Vecce con il romanzo "Il sorriso di Caterina", che parla della madre di Leonardo Da Vinci, Antonella Ossorio con il romanzo "I bambini del maestrale", e lo scrittore argentino Ariel Luppino con il romanzo "Le brigate". In sala anche il giornalista scrittore Goffredo Palmerini.

Durante gli interventi riguardanti le tre sezioni del 18° Premio letterario, saranno svelate le classifiche (definite dal Presidente di Giuria l'editore Giuseppe Laterza) e proclamati i vincitori. Verrà inoltre assegnato il PREMIO della CRITICA istituito per ricordare la figura della scrittrice GABRIELLA VALERA.

Per il teatro grande festa con il regista Carlo Cerciello e Fabio Pisano, con gli attori Fabio Brescia, , Francesca Borriero, Cecilia Lupoli, Luca Riemma, Graziano Purgante, Nicolas Errico, Gianbattista Lillo Odoardi, Marco Caciotti, Michelangelo Dalisi e Emanuele Valenti. Musiche di Arturo Caccavale e regia di Lorenzo Maffia. Tutto sotto la direzione artistica della Napoli Cultural Classic .

Prima del Premio, alle ore 18.00, è prevista per tutti gli ospiti una visita guidata a cura dell'Associazione Nolana "Meridies" che consentirà di ammirare le meraviglie archeologiche, storico artistiche del Museo che da parte della Direzione Regionale Musei Campania.



