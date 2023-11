Napoli: Rrahmani non convocato dal Kosovo, ci sarà per l'Empoli

Buona notizia per il Napoli visto che Amir Rrahmani non è stato convocato dal Kosovo per il match delle qualificazioni agli Europei in programma domenica contro Israele. Il difensore centrale è componente fondamentale della nazionale balcanica e sembrava destinato a partecipare al recupero del match rimandato a suo tempo per la guerra in Medio Oriente, la una probabile richiesta del club azzurro di non inserirlo nella lista ha trovato accoglienza.

Rrhamani sarà quindi titolare nella squadra di Garcia nella partita che il Napoli deve assolutamente vincere per allontanare la nuova crisi vista la tensione salita dopo il pareggio in Champions League contro l'Union Berlino. Il tecnico francese in questi giorni sta valutando la forma della rosa per scegliere la formazione da schierare, con il ballottaggio tra Raspadori e Simeone dall'inizio visto che continua l'assenza di Osimhen. Il nigeriano è tornato dai giorni trascorsi con permesso in Nigeria ed è stato visitato, con i medici che hanno avuto conferma che ha correttamente proseguito le terapie che gli erano state prescritte. Il bomber tornerà in campo dopo la pausa per le nazionali.



