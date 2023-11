La Force India di Perez e Ocon ospite del Vesuvio Motor Show

Sarà la Force India 2018 con la livrea modificata, che fu di Sergio Perez e Sebastian Ocon, a battezzare la "pista" di Napoli est in via Brecce a Sant'Erasmo, a Gianturco, sulla quale, in occasione della prima edizione del Vesuvio Motor Show in programma domani, sabato 11, e domenica 12 "ruggiranno" ogni tipo di supercar: dalla Lamborghini Huracan e Urus, alla Mercedes G63 AMG e SL 63 cabrio, dalla Porsche GT 3 a una lunga serie di Ferrari.

La Force India 2018 sarà, comunque, l'ospite speciale del Gold Tower Lifestyle Hotel, struttura alberghiera che farà da "Motorhome" d'eccezione.

Dopo l'anteprima di oggi, dedicata alle scuole, il via è fissato per domani sabato 11 novembre, con l'apertura della "pista" di Brecce a San'Erasmo: semaforo verde dalle 11.30 (fino alle 18), poi sarà un'accelerata tutta d'un fiato con esibizioni e prove di accelerazioni di auto da pista. Domenica (ore 10-17) si replica il programma.

L'evento dedicato ai motori riserva anche ampio spazio alla sicurezza: ci sarà la Polizia Stradale, con propri uomini e mezzi e lo stand di "Guidare sicuri asd" di Marco Mongelluzzi, la scuola di pilotaggio per la sicurezza stradale: cinquanta gli studenti che hanno partecipato alla lezione con i giovani della classe IV del percorso di Tecnico riparatore dei veicoli a motore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA