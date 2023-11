Auto in fiamme nell'Avellinese

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Quadrelle per l'incendio che ha coinvolto un'autovettura parcheggiata in via Luigi Auricchio. L'incendio si è verificato poco dopo la scorsa mezzanotte. Le fiamme, che hanno avvolto interamente il veicolo, sono state spente e la zona è stata messa in sicurezza. Lievi danni si sono registrati ad una recinzione limitrofa. Sul posto è intervenuto il Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Baiano.





