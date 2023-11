Arrestato per aver rapinato un Rolex a un turista inglese

E' accusato di aver strappato dal polso di un turista inglese un Rolex da settemila euro: in manette è finito Carmine Starace, 36 anni, pluripregiudicato napoletano.

I fatti risalgono allo scorso 22 agosto quando il turista, che passeggiava nel quartiere Sanità, venne rapinato dell'orologio in via Vergini: il malvivente riuscì a strapparglielo dal polso, con violenza, nonostante la resistenza dello straniero.

Le indagini avviate subito dopo dagli agenti della Squadra mobile, basate sulla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza e sulle dichiarazioni della vittima, hanno consentito di individuare il presunto responsabile: nei suoi confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare da parte del gip di Napoli, su richiesta della procura, eseguita dalla Polizia. Sono in corso indagini per accertare se l'uomo sia stato responsabile anche di analoghi colpi.



