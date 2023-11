A Napoli incontro su 'linguaggio, alchimia, trasmutazione'

Si terrà sabato 11 novembre, dalle 9.30 alle 13.30, nell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, il convegno Le Connessioni Inattese 2023 dal titolo "Il linguaggio, l'alchimia, la trasmutazione". L'evento è organizzato dall'associazione Altanur con il patrocinio della Regione, con la collaborazione dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e il supporto di Promete Srl spin-off company del CNR e di RF Tecnoformazione, ente di formazione accreditato dalla Regione. L'associazione Altanur, il cui presidente Roberto Germano è un fisico della materia, saggista e autore di brevetti in ambito tecnologico, evidenzierà - si sottolinea in una nota - "temi di punta trattati da ricercatori e scienziati di calibro internazionale e da personaggi del mondo dei media secondo un fil rouge poco convenzionale". Sarà anche proiettato RADICanto, un video in 3D del visual artist Luigi M. Verde su musiche di Cattivo Costume.

Attraverso i diversi punti di vista degli specialisti presenti quest'anno, si indagheranno "le connessioni 'Inattese' che esistono tra linguaggio, alchimia e trasmutazione che apriranno mondi infiniti e, in gran parte, ancora inesplorati". "Il linguaggio, o meglio i linguaggi, sono quelli attraverso cui - si evidenzia ancora - comunichiamo e conosciamo il mondo, l'alchimia è un'esperienza di crescita, un processo di liberazione spirituale. La trasmutazione è, in breve, un processo di cambiamento che rivela all'uomo la sua vera natura".

Interverranno Sabrina Melino - chimica e tecnologa farmaceutica, imprenditrice, ricercatrice, Claudio Tomaello - autore e narratore teatrale, Roberto Germano fisico, scrittore, imprenditore - ceo Promete srl_Cnr spin off company , cto di Oxhy Srl, presidente Altanur, Francesco Dattilo alias Frank Valinor - scrittore, youtuber, Marco Greco, psicoterapeuta, psicodrammatista. Modera Giuseppe Germano docente di Letteratura Latina medievale e umanistica, Università Federico II e vicepresidente Altanur.



