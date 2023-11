Tir non si ferma all'alt, inseguimento con spari per 9 km

Non si ferma all'alt e tenta di speronare gli agenti della Polstrada: ne nasce un inseguimento lungo 9 km con i poliziotti che sparano alcuni colpi di pistola alle gomme per fermare la corsa del tir. Scene da film a ridosso di Napoli: e' accaduto nella mattinata di ieri, quando gli agenti della Polizia Stradale hanno intimato l'alt al conducente di un autoarticolato che, alla loro vista, ha effettuato una manovra di sorpasso vietata iniziando una pericolosa fuga durante la quale ha tentato di speronare il veicolo di servizio.

Ne è nato un inseguimento, lungo 9 km, che dalla SS162 - il cosiddetto 'Asse mediano' che collega il quadrante nord orientale dell'hinterland napoletano alla città - è proseguito sia sull'autostrada A1 che sulla strada provinciale SP1 fino a quando, grazie ad altre unità giunte in ausilio alla pattuglia, non è stato rallentato il traffico veicolare scongiurando così il rischio di incidenti. Nel corso dell'inseguimento i poliziotti hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco, diretti ai pneumatici del mezzo pesante, riuscendo, così, ad arrestare la fuga dell'autoarticolato.

L'autista del mezzo è stato denunciato all'autorità giudiziaria, oltre a ricevere la contestazione di numerose violazioni del codice della strada.



