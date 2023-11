Solidarietà alla Palestina, a Napoli occupato il primo liceo

A Napoli gli studenti e le studentesse del collettivo 'Vico' di via Salvator Rosa, insieme agli aderenti al coordinamento Kaos, hanno occupato la sede dell'omonimo liceo in via Salvator Rosa "per mandare un messaggio di solidarietà al popolo palestinese". L'iniziativa segue l'occupazione in corso da lunedì nella sede dell'Università l'Orientale di Napoli. Il 'Vico' è il primo istituto superiore occupato in città.

"Con questa occupazione - spiegano gli studenti - vogliamo rompere il silenzio inaccettabile davanti ai migliaia di morti che ci viene imposto. Pretendiamo che nei nostri licei si racconti apertamente della causa palestinese, che si dica chiaramente che a Gaza è in corso un genocidio nei confronti del quale non possiamo rimanere in silenzio".

Sabato prossimo alle 15 è in programma un presidio nei pressi del Consolato americano di Napoli per chiedere lo 'stop ai bombardamenti a Gaza' mentre il 17 novembre, in occasione della giornata internazionale per il diritto alle studio, ci sarà un corteo a partire dalle 9 in piazza Garibaldi.



