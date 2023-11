Manfredi, danni erario da 130 mln?Patrimonio ha grandi criticità

"E' una situazione che si è accumulata negli ultimi trent'anni e che si è aggravata moltissimo negli ultimi dieci. Noi stiamo riorganizzando complessivamente la gestione del patrimonio che chiaramente ha delle grandi criticità e che riguarda aspetti molto diversi tra loro, dalle occupazioni di locali nelle scuole fino ad altre situazioni che sono legate a mancanza di controllo e all'assenza di un'anagrafe dettagliata del sistema delle proprietà comunali". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito all'allarme della Corte dei Conti su un eventuale danno erariale di oltre 130 milioni di euro per la mancata riscossione dei canoni di affitto da parte del Comune per immobili che rientrano nel proprio patrimonio.

"La riorganizzazione è un lavoro che richiede tempo - ha evidenziato il sindaco - e in questi mesi abbiamo anche fatto molti sgomberi proprio per ripristinare una condizione di legalità ma è anche necessario trattare in maniera diversa i differenti casi perché abbiamo ad esempio strutture commerciali su cui si deve intervenire con grande durezza, ma poi abbiamo anche situazioni in cui ci sono usi sociali degli immobili, situazioni per cui noi insieme alla Corte dei Conti stiamo valutando un percorso che consenta una regolarizzazione che tenga conto anche dell'impatto sociale delle attività".

Il sindaco ha quindi spiegato che l'amministrazione sta pensando ad una società "ad hoc" che gestisca "complessivamente e in maniera integrata" il patrimonio immobiliare del Comune. "Immaginiamo che con l'inizio del nuovo anno procederemo con lo scorporo di Napoli Servizi - ha spiegato il sindaco, a margine della presentazione della nuova Cittadella postale - per la realizzazione di questa società che inizialmente sarà completamente pubblica, ma considerato che la gestione richiede un management molto sofisticato valuteremo anche la possibilità che ci possa essere una partecipazione di minoranza di qualche socio privato che sarà individuato con evidenza pubblica, con un percorso di gara".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA