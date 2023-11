La bidella-pendolare da Napoli a Milano ora lavora a Caivano

Una vicenda incredibile, quella della bidella-pendolare di Napoli Giuseppina 'Giusy' Giugliano, che ogni giorno, a suo dire, percorreva in treno l'Italia per andare a lavorare a Milano. Alla solidarietà iniziale era subentrata la diffidenza, dopo la scoperta che quei viaggi non erano stati in realtà così frequenti e che la giovane aveva usufruito di un lungo periodo di malattia. In ogni caso, la vita da pendolare di lunga tratta ormai per Giusy è finita. È stata assegnata provvisoriamente ad una scuola di Caivano, alle porte di Napoli, e lei - come scrive su Facebook a commento di un articolo di Fanpage, che pubblica la notizia - è "felicissima".

La vicenda di Giuseppina esplose sui media all'inizio dell'anno e mezza Italia solidarizzò con questa giovane costretta a fare su e giù da Napoli a Milano quasi ogni giorno: alla fine era più conveniente che prendere una stanza in affitto e vivere a Milano, aveva spiegato. In realtà, gli accertamenti svolti sia dai giornalisti che da molti utenti dei social, dimostrarono che le cose non stavano proprio così: risultò, tra l'altro, che la presenza di Giuseppina nella scuola milanese non era così assidua e che, soprattutto, da molti mesi era assente perchè malata. Circostanza che la stessa giovane ha confermato, attribuendola tra l'altro proprio alla sua vita così disagiata e stressante.

Sta di fatto, però, che il pendolarismo ora è finito. O, meglio, adesso è ridotto ai venti chilometri che separano Napoli da Caivano, dove la collaboratrice scolastica è stata assegnata in via provvisoria all'Istituto superiore 'Morano', lo stesso dove la scorsa estate la premier Meloni incontrò docenti e studenti. La stessa giovane bidella, sul suo profilo Facebook indica come luogo del suo lavoro attuale l'istituto del Parco Verde di Caivano, mentre quello precedente è il liceo artistico Umberto Boccioni di Milano.



