Irruzione in fast food a Napoli, schiaffi a una dipendente

Ignoti sono entrati questa mattina attraverso una botola nei locali di servizio di un fast food in via Toledo, nel centro di Napoli. L'irruzione da parte di almeno due uomini, di cui uno armato di pistola. Il locale non era aperto al pubblico ma dentro c'erano alcuni dipendenti.

I banditi hanno minacciato ed aggredito colpendo a schiaffi una dei dipendenti per poi fuggire dalla botola da cui erano passati. Pochi i soldi che hanno portato via. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Napoli centro che hanno sentito i testimoni e acquisito le telecamere



