Inaugurata stazione di soccorso alpino in Alta Irpinia

È stata ufficialmente inaugurata a Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, la Stazione di soccorso interregionale alpino-speleologico della Guardia di Finanza. La struttura, già operativa da diversi mesi, ha sede nella caserma delle Fiamme Gialle del comune altirpino e può contare su nove militari, sette dei quali specializzati nelle ricerche di persone disperse o scomparse in zone di alta montagna, e di una unità cinofila. La Stazione sarà il riferimento per Campania, Molise e Basilicata. Alla cerimonia, a cui hanno partecipato le autorità civili e militari della provincia di Avellino, è intervenuto il generale di Corpo d'Armata, Vito Augelli, comandante interregionale per l'Italia meridionale delle Fiamme Gialle: "Quella di Sant'Angelo dei Lombardi -ha detto- è stata una scelta ponderata: per la sua posizione orografica strategica nel territorio della Campania, ma anche la testimonianza per onorare la memoria di una comunità colpita tragicamente dal terremoto del 1980".



