Colosimo agli imprenditori, 'non abbiate paura di denunciare'

"Non bisogna avere paura di denunciare. Voglio dire a tutti gli imprenditori che, non denunciando, il rischio è quello di diventare complici e questo non è accettabile per chi fa impresa e vuole il bene di quel territorio". Lo ha detto la presidente della commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo all'assemblea regionale delle Associazioni Antiracket della Campania svoltasi al Parco archeologico di Ercolano.

"E' evidente che lo Stato deve essere presente - ha aggiunto Colosimo -. Un primo passo lo abbiamo fatto modificando la norma del rimborso per chi denuncia e quindi aumentando gli anni in cui si può ricevere quel rimborso. Se sarà necessario semplificare ancora, lo faremo perché nessun imprenditore si trovi da solo".



