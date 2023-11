'Che Comico', week end al Ridotto con Bolide

Secondo appuntamento con Che Comico, la stagione 2023 - 2024 ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, in programma fino ad aprile tra il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti di Salerno.

Dopo l'apertura con il duo Gisonna e Laurato, si prosegue, sabato 11 e domenica 12 novembre con il monologhista dal linguaggio nazionale Alessandro Bolide al Teatro Ridotto con "Ma che ce ne fotte!?", lo spettacolo (divenuto anche un libro) che, partendo dal tormentone che lo ha reso celebre a Made in Sud, propone la filosofia di vita per liberarsi da tensioni e preoccupazioni.

, capace di saltare gli stereotipi napoletani, molto originale e con grandi capacità espressive.

Vacanze stressanti? Fidanzata rompiscatole? Vicini invadenti? La risposta giusta a ogni problema è una sola: «Ma che ce ne fotte!?» È questa la geniale soluzione di Bolide: un claim che ci consente di vivere con il sorriso sulle labbra. Sul palco come nel libro scopriremo come ogni parte della vita, dal rapporto con mammà alla crisi, può essere affrontata nella maniera più fulminante e definitiva al grido di battaglia dell'autore. Ma non solo: la platea imparerà anche a difendersi dal gossip compulsivo, da autovelox selvaggi, da fanatici animatori turistici, tifosi esaltati e suoceri indiscreti. Per superare le «rotture» della vita quotidiana (come i tormentoni: «Quando ti sposi? Quando fai un figlio? Quando cominci a lavorare?») e per mandar giù le dichiarazioni di politici e vip, Bolide regala la ricetta universale, che tiene lontani dalle seccature e fa «campare cent'anni».



