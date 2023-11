Canino e Fabbriciani protagonisti di 'Musiche al crocevia'

Due nuovi appuntamenti a Napoli nell'ambito della rassegna della Nuova Orchestra Scarlatti "Musiche al crocevia - Anniversari della musica italiana del XX secolo", sostenuta dal MIC. Si tratta di "Dialoghi & Invenzioni", venerdì 10 novembre (ore 20), e di "Sequenze & Rêves", il giorno successivo allo stesso orario (entrambi gli spettacoli nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo).

"Il limpido neoclassicismo delle Invenzioni per pianoforte e delle Liriche di Saffo per voce e pianoforte di Goffredo Petrassi - si afferma in una nota con riferimento a 'Dialoghi & Invenzioni' - a confronto con le Antiche danze e arie per archi di Respighi e con il Bach del Concerto per pianoforte e archi BWV 1056; alla Sequenza IV per pianoforte e all'ipnotico O King per mezzosoprano e 5 esecutori di Luciano Berio, farà eco l'Improptu per clarinetto e quartetto d'archi di Aldo Clementi (un allievo di Petrassi)". Partecipano al concerto il mezzosoprano Jana Mrazova, il clarinettista Gaetano Russo e, protagonista della serata, Bruno Canino, napoletano di nascita, uno dei più importanti pianisti della scena internazionale, interprete della musica contemporanea.

"Sequenze & Rêves": ancora Bruno Canino insieme con un altro interprete della 'nuova' musica, il flautista Roberto Fabbriciani (allievo di Severino Gazzelloni), per un programma cameristico che prevede la Sequenza I per flauto solo di Berio e l'estroso Souffle di Petrassi, in cui Fabbriciani si alternerà a 3 diversi strumenti; ancora Petrassi con il lirico Dialogo angelico per due flauti (II flauto Francesco Attore) e con la Romanzetta per flauto e pianoforte; e ancora per flauto e pianoforte il poetico Honeyrêves di Bruno Maderna e, in conclusione, la luminosa Sonata di Francis Poulenc. Completano il programma i Duetti per due violini di Berio, schizzi musicali dedicati a colleghi e amici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA