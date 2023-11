Campi Flegrei: Manfredi, definita zona rossa con chiarezza

"Dopo l'ultima riunione ormai la linea è stata definita con grande chiarezza. In questo momento è opportuno concentrarsi sulla zona rossa bradisismica, che è stata definita nei dettagli, e nell'ambito della quale ci sarà prima una valutazione di vulnerabilità sia del patrimonio pubblico, cosa più semplice, che del patrimonio privato, che invece richiede il supporto dei centri di competenza della Protezione civile nazionale". Lo ha detto il sindaco di Napoli e della Città metropolitana, Gaetano Manfredi, in merito alla recente riunione a Roma con il ministro Musumeci e i sindaci dell'area flegrea.

Manfredi ha riferito che i sindaci hanno chiesto "di mettere a disposizione dei privati strumenti di incentivo per fare in modo che, laddove vengano evidenziate delle vulnerabilità, ci possa essere la possibilità di intervenire. E' una cosa molto importante, che è già stata fatta in altre parti d'Italia, che consentirà di andare verso un patrimonio edilizio che sia più sicuro", ha concluso.



