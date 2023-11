Buco da 133 milioni a Napoli, indagini iniziate nel 2022

Sono iniziate nell'estate 2022 le indagini della Procura regionale della Corte dei Conti della Campania sulla gestione del patrimonio immobiliare attraverso le quali è stato possibile quantificare il buco nelle casse del Comune di Napoli stimato in circa 133 milioni di euro.

Ad occuparsene è il pool composto dai pubblici ministeri Ferruccio Capalbo e Davide Vitale i quali avvalendosi di diverse articolari di polizia giudiziaria stanno setacciando e approfondendo la profonda morosità rilevata inerente i beni immobili commerciali afferenti il patrimonio partenopeo.

L'obiettivo era - ed è tutt'ora - accertare il possibile pregiudizio patrimoniale ed evitare la perdita definitiva del credito.

Non solo. Un altro punto al vaglio degli inquirenti è la lesione del diritto alla concorrenza legato alla permanenza negli immobili commerciali di abusivi al posto dei legittimi locatari o assegnatari del bene in questione.

Gli accertamenti dei magistrati contabili hanno finora evidenziato una gestione quanto meno approssimativa degli immobili sui quali è stata disattesa l'attività di vigilanza e controllo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA