Boss in fuga da due mesi arrestato in un ristorante di Portici

È stato arrestato mentre stava cenando in un ristorante di Portici, in provincia di Napoli, Simone Sorianiello, il 29enne ritenuto dai carabinieri e dalla Dda vertice dell'omonimo clan. Soraniello era in fuga da circa due mesi, precisamente dal 18 settembre scorso, giorno in cui si è sottratto a un provvedimento cautelare emesso dal gip di Napoli su richiesta della Procura partenopea.

Il ricercato è stato ammanettato dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, che da allora erano sulle sue tracce, che poi lo hanno condotto nel carcere di Secondigliano. I militari dell'Arma gli hanno notificato un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli: Soraniello deve scontare 10 anni e 8 mesi di reclusione per traffico di droga.



