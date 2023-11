Indagini sono in corso per l'inendio di un'auto parcheggiata sull'Altopiano del Formicoso, in provincia di Avellino, nel territorio del comune di Bisaccia.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera pe domare le fiamme che sarebbero state originate dal vano motore. La zona è stata messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sant'Angelo dei Lombard per i rilievi di propria competenza.



