'Arte in danza', il premio ad Alessandra Celentano

Dopo una carriera come prima ballerina nell'Aterballetto, poi maître de ballet al Teatro alla Scala, al Teatro dell'Opera di Roma, al Teatro San Carlo di Napoli e al Teatro Comunale di Firenze, dal 2003 è l'insegnante di danza classica nella scuola di Amici, la maestra più longeva e iconica del talent show di Canale 5: ad Alessandra Celentano il Premio Arte in Danza 2023.

Sarà lei la protagonista del Gala, domenica 12 novembre alle 20.30, al Teatro Barba di Cava dei Tirreni, della ottava edizione dell'evento, patrocinato dal Comune di Cava dei Tirreni, il Conseil International de La Danse dell'Unesco, sotto la direzione artistica dei maestri Pina Testa e Stefano Angelini.

Quella di Alessandra Celentano è stata una carriera internazionale: ha lavorato come ballerina in Canada, Brasile e Stati Uniti. Ha ballato per balletti prestigiosi tra gli anni '80 e '90, come Lo Schiaccianoci, Carmen e Riccardo III. Tra il 1997 e il 2003, in qualità di Maître de ballet di diversi teatri italiani, ha lavorato con grandi danzatori come Roberto Bolle e Carla Fracci. Esattamente 20 anni fa è entrata nel cast di Amici di Maria De Filippi come insegnante di danza e coreografa e fin da subito ha mostrato la sua forte personalità. Severa, rigida, iconica e ironica, la maestra spesso divide il pubblico con i suoi giudizi piccati.

«Il premio, dopo Josè Perez, Raffaele Paganini, Rossella Brescia e Giuseppe Picone, quest'anno va a chi, come noi, ha scelto di dedicarsi, con rigore e disciplina, all'insegnamento della danza. Siamo molto felici della partecipazione della Celentano e siamo certi che la sua presenza possa essere uno stimolo di crescita per i tanti talenti che ogni anno partecipano a questo evento. Ci auguriamo che i suoi occhi e i suoi consigli preziosi possano essere uno sprono per i ballerini di domani a centrare obiettivi e passioni», dicono i direttori artistici di Arte in Danza Pina Testa e Stefano Angelini. Il taglio del nastro della VIII edizione di Arte in Danza si terrà il giorno prima, sabato 11 novembre, alle 18.30, con una serata dal titolo “Viaggio nella Danza, stili a confronto”, per scoprire come i linguaggi differenti siano comunque veicolo di una storia, un racconto, una suggestione sempre diversa, intima e personale. Come per gli anni passati la manifestazione si concluderà il week end successivo: sabato 18 doppio spettacolo alle 17 e alle 20.30: sul palco del Teatro Barba si esibiscono le scuole più rappresentative del territorio campano, a conferma del fatto che il confronto, misto alla messa in scena, costituiscono la linfa vitale per questi giovani che di quest’arte hanno deciso di nutrirsi. Domenica 20 alle 18.30 l’evento si conclude con “La danza nel mondo”, un viaggio tra paesi, tradizioni e culture, lingue e forme espressive che si ricongiungono sulle tavole di palcoscenico.



