Abusi su un giovane ospite, non ancora 14enne, di una comunità per minori. In provincia di Napoli i carabinieri della locale sezione operativa hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare a carico di un operatore volontario.

Le indagini avrebbero consentito di appurare come l'arrestato sarebbe stato autore di abusi sul ragazzino ospite della comunità. Il 46enne è ora nel carcere di Poggioreale.



