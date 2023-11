A Napoli rinnovata Cittadella postale, investiti 21 milioni

Operativa a Napoli la rinnovata Cittadella postale, polo logistico primo nel Sud Italia per numero di pacchi lavorati giornalmente. Qui infatti ogni giorno transitano tra i 20mila e i 25mila pezzi, numeri che salgono a 50mila pacchi in periodi di picco come il Black Friday e le festività natalizie.

La Cittadella di Poste italiane, che si estende su una superficie di 47mila metri quadri, di cui 33mila coperti, ospita gli uffici direzionali dell'area Sud del recapito, due centri di smistamento (uno di Sda, società del Gruppo Poste Italiane) e due centri di distribuzione che provvedono a consegnare corrispondenza e pacchi alle famiglie, attività commerciali, uffici e società di servizi in città.

Tutti gli spazi sono stati studiati per minimizzare i costi, massimizzare la produttività e garantire il benessere degli impiegati. Il Centro di smistamento, che provvede alla ripartizione dei prodotti postali, conta 530 addetti, la più numerosa forza-lavoro impiegata al Sud in una struttura di questo tipo, ed è dotato di un impianto automatizzato all'avanguardia 'Top 2000' che può lavorare fino a 300mila pezzi di corrispondenza al giorno, separandola per zone di competenza, così da facilitare e velocizzare le lavorazioni, riducendo i tempi di smistamento e di recapito. A completare la dotazione tecnologica, ci sono 7 robot utilizzati per la movimentazione interna e 300 palmari che rendono il lavoro dei dipendenti più semplice e rapido.



