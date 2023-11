Rifiuti a fuoco nel Parco dei Picentini, tre denunciati

Bruciavano rifiuti speciali, e non, in un'area vincolata del Parco regionale dei monti Picentini in provincia di Avellino. Tre persone, incastrate dalle telecamere dei carabinieri forestali, sono state denunciate per danneggiamento, distruzione e deterioramento di sito protetto e per gestione illecita di rifiuti.

I tre indagati, sorpresi in flagranza, depositavano i rifiuti trasportati da un autocarro in un fondo di proprietà privata considerato di notevole importanza naturalistica per poi dargli fuoco.



