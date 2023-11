Questore Napoli, "scontri con polizia cercati da ultrà tedeschi"

"Gli scontri con le forze dell'ordine sono stati voluti e ricercati dalla tifoseria tedesca". Lo ha detto il questore di Napoli Maurizio Agricola in relazione ai tafferugli che si sono verificati ieri sera a Napoli dove oggi, allo stadio Maradona, si disputerà la gara di Champions League tra Napoli e Union Berlino.

Secondo quanto ha reso noto il questore di Napoli, stasera saranno 900 gli uomini e le donne delle forze dell'ordine che si occuperanno della sicurezza in occasione della gara.

"L'obiettivo degli ultras tedeschi era quello di cercare lo scontro con la tifoseria napoletana, che avrebbe determinato una guerriglia urbana, ma il contatto è stato evitato grazie al lavoro preventivo delle forze dell'ordine", ha detto Agricola in una conferenza stampa per fare il punto sui violenti tafferugli che si sono verificati ieri tra le forze dell'ordine e la tifoseria estrema dell'Union Berlino e del Borussia Monchengladbach, storica rivale di quella partenopea e gemellata con l’Union Berlino. Il questore, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha sottolineato che per contenere eventuali altri sussulti è stato disposto un presidio di forze dell'ordine imponente nella zona degli alberghi, a piazza Garibaldi, dove gli ultras tedeschi soggiornano. Un altro presidio è stato predisposto in piazza Municipio e infine è attivo il servizio strutturato allo stadio coadiuvato da 'interventi di captazione' all'aeroporto e nella stazione ferroviaria per l'arrivo di altri tifosi. Agricola ritiene plausibile che la tifoseria ospite avesse premeditato il contatto con gli ultras del Napoli: "Erano stati accompagnati in albergo e sono usciti, incappucciati qualche ora dopo, evidentemente per provocare lo scontro".



