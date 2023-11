'Napoli città della musica', ecco i 16 progetti

Sono 16 i progetti risultati idonei e finanziabili da avviso pubblico, afferenti al progetto "Napoli Città della Musica", annunciati oggi, con una conferenza stampa, che si terranno da novembre 2023 e fino alla prossima primavera.

Il Comune di Napoli ha stanziato 450 mila euro, per la realizzazione di progetti dal vivo, in grado di valorizzare e promuovere la musica, i luoghi e le professionalità e di generare un turismo musicale con una ricca programmazione ripartita su tutto l'anno.

Tre percorsi musicali a riassumere i vari appuntamenti: "La world music", "La musica dei migranti" e "La canzone napoletana". Il primo vede assegnatario il progetto "Napoli World" della società Audioimage, con la direzione artistica di Enzo Avitabile, contenitore di appuntamenti e performance, e con un evento speciale, un omaggio alla memoria di Marcello Colasurdo, interprete della tammorra.

Il secondo con "Tracce contemporanee - La musica che viaggia", a cura delle cooperative Dedalus e La Bazzarra, che pone l'accento sulla musica come strumento di dialogo tra culture e paesi diversi, coinvolgendo le comunità migranti presenti sul territorio partenopeo.

E per la terza sezione risultano aggiudicanti due progetti: "Piedigrotta Bideri 2023" organizzato dalla Fondazione Bideri e "Classico Contemporaneo" presentato da Acta Progettazioni Aps.

Il primo rinnova la tradizione delle "audizioni", vetrine promozionali ideate dagli editori napoletani di fine '800 per lanciare nuove canzoni e nuovi interpreti. Il secondo esplora la musica napoletana nel suo sviluppo dal classico al contemporaneo, analizzando tre icone della canzone partenopea come Enrico Caruso, Sergio Bruni e Roberto Murolo.

A cavallo tra il 2023 e il 2024 saranno realizzati, inoltre, otto progetti della sezione "La valorizzazione dell'Auditorium "Porta del Parco" di Bagnoli" con un ricco cartellone di eventi, tra stili e generi musicali differenti, e quattro progetti finanziati per il 2024 nell'ambito della sezione "Le orchestre giovanili", concepita per dare spazio ai giovani talenti.





