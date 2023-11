Intelligenza artificiale e business, workshop laureandi-imprese

Giovani laureandi e imprenditori in aula, gomito a gomito, per discutere di Intelligenza artificiale applicata alla trasformazione e all'innovazione del business. È partito D.I.B.T. 2023 (Digital Innovation for Business Transformation), la seconda edizione dell'academic conference e dell'executive program incentrato sui processi di trasformazione aziendale basati sull'innovazione digitale, organizzata dal Digital Innovation Hub di Caserta in collaborazione con l'Asips della Camera di Commercio di Caserta e il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli".

Una cinque giorni (6-10 novembre) di workshop e alta formazione che attraverso seminari e lezioni con rappresentanti delle Istituzioni, policy maker, docenti internazionali e manager, prova a fornire alle imprese e ai manager del futuro gli strumenti e la visione necessaria per affrontare le sfide dell'era digitale. Il D.I.B.T. 2023 si configura dunque come un ponte tra il mondo accademico e quello imprenditoriale, con l'obiettivo di creare un fertile terreno per lo scambio di idee e per lo sviluppo di nuove strategie di business innovative, con un orizzonte internazionale garantito dalla presenza di Valentina Iscaro, docente presso l'Alabama Agricultural and Mechanical University.

"L'Intelligenza Artificiale non è più una promessa per il futuro, ma una realtà tangibile che sta trasformando il modo in cui viviamo e lavoriamo" spiega Luca Pietroluongo, segretario di Confartigianato Imprese Caserta e direttore del Digital Innovation Hub. "Il D.I.B.T. 2023 - aggiunge - è una piattaforma essenziale che permette di capire come la tecnologia può essere effettivamente implementata nelle aziende per stimolare crescita, efficienza e innovazione".



