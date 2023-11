Garcia, 'non rimprovero il Napoli, a parte gol su contropiede'

"Ho visto il mio Napoli provarci in tutti i modi per segnare il secondo gol, questa sera non siamo riusciti per errori sulla finalizzazione o l'ultimo passaggio, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi a parte di quella ripartenza per il gol subita sul nostro corner". Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudi Garcia, che non boccia i suoi dopo il pareggio in casa contro l'Union Berlino.

"Di solito - spiega Garcia sul contropiede dei tedeschi per il pareggio - siamo tre dietro e invece quando stiamo vincendo siamo in quattro. Ma poi il corner è stato calciato in modo veloce, non eravamo in posizione in sicurezza ma è una lezione al futuro per le prossime partite. Non vinciamo al Maradona da settembre ma finisce domenica (giorno della sfida interna con l'Empoli ndr) questa mancanza di successi. Ora recuperiamo perché la Champions mangia tanta energia fisica e psicologica ma domenica si vince, testa al campionato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA