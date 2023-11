E-commerce, boom di transazioni in Italia con 52,4 miliardi

"I dati parlano di 52,4 miliardi di euro di transazioni on line nel 2023 con una crescita del 13% rispetto al 2022. I settori trainanti sono quelli del turismo e dei trasporti con 19 mld di euro di transazioni. L'E-commerce di prodotto cresce raggiungendo i 35 mld di euro (+8%). Questi numeri confermano un'ipotesi di sviluppo importante che i professionisti devono saper interpretare attraverso l'analisi di nuovi modelli organizzativi per le imprese. Con la Camera di commercio di Napoli stiamo valutando l'opportunità di mettere in campo nuovi progetti per aiutare le Pmi a sviluppare questo settore". Lo ha detto Vincenzo Tiby, consigliere delegato della commissione Tecnologia e Innovazione nel corso del convegno "I modelli organizzativi e lo sviluppo dell'E-commerce: il ruolo del commercialista" promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi.

Un boom quello del commercio digitale analizzato anche da Maria Cristina Gagliardi, consigliere delegato della commissione Attività artigianali e commerciali: "E' interessante analizzare come siano cambiate le abitudini di acquisto degli italiani. Con l'avvento dell'e-commerce l'età media degli acquirenti on line era di 36 anni oggi è arrivata a 47 anni". Sulla necessità per le imprese di attrezzarsi per vincere questa sfida è intervenuta Marilena Nasti, consigliere delegato della commissione Finanza agevolata: "L'e-commerce è elemento trainante dei processi produttivi delle aziende. Ecco perché queste ultime iniziano ad attrezzarsi, grazie ai finanziamenti in itinere, sempre di più per realizzare le piattaforme e per guardare anche ai mercati esteri".

All'incontro hanno partecipato Bianca Bosco (presidente della commissione Tecnologia e Innovazione), Angela Fragnelli (presidente della commissione Finanza agevolata), Roberto Parisio (dirigente dell'area regolazione del mercato della Camera di Commercio di Napoli), Salvatore Galiero (presidente della commissione Attività artigianali e commerciali), Fabio de Concilio (Ceo Farmacosmo spa) e Antonio Sorrentino (Ceo Doppio Click).



